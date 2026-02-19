У справі ексголови Фонду держмайна нові підозрювані: допомогли відмити 300 мільйонів

НАБУ і САП повідомили нові підозри у справі злочинної організації на чолі з ексголовою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи.

Серед них земельні ділянки на території Хорватії, коштовні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об'єднаних Арабських Еміратах тощо.

Загальна сума легалізованого майна — понад 300 млн грн.

Нагадаємо:

За даними слідства, ексголова ФДМУ Сенниченко разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.

У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.