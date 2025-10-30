Постраждалі від війни регіони отримають 1,4 мільярда гривень підтримки

Кабінет Міністрів України схвалив розподіл 1,4 млрд грн додаткової дотації 360 місцевим бюджетам територіальних громад, а також обласним бюджетам на деокупованих і постраждалих від війни територіях за ІІІ квартал 2025 року.

Про це інформує Міністерство фінансів.

Дотація спрямована на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що виникли через бойові дії, тимчасову окупацію або близькість до лінії фронту, говориться у повідомленні.

Зокрема 635,7 млн грн передбачено для 164 місцевих бюджетів як компенсація втрат із податку на доходи фізичних осіб. Ще 383,8 млн грн — для 81 громади як компенсація втрат від плати за землю.

Ще 77 громад отримають 38,3 млн грн у якості компенсації втрат від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а 38 громад отримають 56,8 млн грн як компенсацію втрат від єдиного податку.

Мінфін повідомляє, що 297,3 млн грн спрямували до обласних бюджетів Донецької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської та Сумської областей як компенсацію втрат від податку на прибуток підприємств.

"Держава послідовно підтримує громади, які постраждали від війни або розташовані поблизу фронту. Цьогоріч місцеві бюджети таких територій отримали понад 15,9 млрд грн додаткових дотацій", – зазначено у повідомленні міністерства.

"Важливо, щоб громади ефективно використовували ці кошти – на підтримку шкіл, лікарень, соціальної сфери і підтримку місцевої економіки", – додали у відомстві.

Мінфін також нагадує, що додаткова дотація органам місцевого самоврядування — "це механізм фінансової підтримки, який допомагає громадам на постраждалих територіях забезпечувати роботу критично важливих установ і зберігати фінансову стійкість у воєнний час".

Така дотація передбачена законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Нагадаємо:

Раніше уряд затвердив розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам на деокупованих та постраждалих від війни територіях за другий квартал 2025 року в обсязі понад 1,4 млрд грн.

Уряд виділив понад 6 мільярдів гривень з резервного фонду державного бюджету для реалізації заходів, спрямованих на зміцнення обороноздатності держави з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Раніше повідомлялося, що уряд виділить 93,6 млн грн з резервного фонду державного бюджету для для сталого забезпечення послугами з тепло- та водопостачання населення Запоріжжя, а також здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру.

За січень–вересень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,82 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн (на 20,2%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше бюджетний комітет ВР підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому. Цей бюджет додає ще 325 млрд грн на оборону.

У проєкті бюджету на наступний рік план надходжень власних ресурсів перевищує видатки на оборону на 21 мільярд гривень. Їх пропонують спрямувати на підрозділ Альфа СБУ та Службу зовнішньої розвідки.