Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Запоріжжя отримає понад 90 мільйонів із резервного фонду держбюджету: на що витратять

Альона Кириченко — 23 жовтня, 11:35
Запоріжжя отримає понад 90 мільйонів із резервного фонду держбюджету: на що витратять

Уряд виділить 93,6 млн грн з резервного фонду державного бюджету для для сталого забезпечення послугами з тепло- та водопостачання населення Запоріжжя, а також здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, виділені кошти дозволять провести будівельно-монтажні роботи зі встановлення та підключення восьми когенераційних установок на об'єктах теплопостачання міста Запоріжжя та в комунальному некомерційному підприємстві "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня".

Нагадаємо:

Для "Запоріжжяобленерго" виділили 630 мільйонів із резервного фонду Держбюджету на будівництво захисних споруд.

Кабмін планував виділити 615 мільйонів гривень на підтримку Сумської, Дніпропетровської, Донецької областей. 

Мінекономіки Запоріжжя

Запоріжжя

Запоріжжя отримає понад 90 мільйонів із резервного фонду держбюджету: на що витратять
Аналіз бюджетних закупівель Запоріжжя: на що витрачають і кому платять
Запорізькі прокурори змусили забудовника сплатити понад 2,5 мільйона гривень

Останні новини