Запоріжжя отримає понад 90 мільйонів із резервного фонду держбюджету: на що витратять

Уряд виділить 93,6 млн грн з резервного фонду державного бюджету для для сталого забезпечення послугами з тепло- та водопостачання населення Запоріжжя, а також здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, виділені кошти дозволять провести будівельно-монтажні роботи зі встановлення та підключення восьми когенераційних установок на об'єктах теплопостачання міста Запоріжжя та в комунальному некомерційному підприємстві "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня".

Нагадаємо:

Для "Запоріжжяобленерго" виділили 630 мільйонів із резервного фонду Держбюджету на будівництво захисних споруд.

Кабмін планував виділити 615 мільйонів гривень на підтримку Сумської, Дніпропетровської, Донецької областей.