Запоріжжя отримає понад 90 мільйонів із резервного фонду держбюджету: на що витратять
Уряд виділить 93,6 млн грн з резервного фонду державного бюджету для для сталого забезпечення послугами з тепло- та водопостачання населення Запоріжжя, а також здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зокрема, виділені кошти дозволять провести будівельно-монтажні роботи зі встановлення та підключення восьми когенераційних установок на об'єктах теплопостачання міста Запоріжжя та в комунальному некомерційному підприємстві "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня".
