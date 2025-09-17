Посадовців Дніпровської міськради спіймали на закупівельних оборудках

Посадовці Дніпровської міськради завдали державі мільйонних збитків на закупівлі електроенергії для закладів освіти та ремонті мереж водовідведення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За матеріалами слідства, заступниця директора одного з департаментів міськради уклала договір із товариством на закупівлю електроенергії для закладів освіти. Згодом підконтрольне ТОВ неодноразово ініціювало укладення додаткових угод із безпідставним підвищенням вартості електроенергії.

"Посадовиця, не перевіривши обґрунтованість підвищення цін, підписувала ці угоди, чим завдала бюджету збитків на 7,5 млн грн", – говориться у повідомленні.

Крім того, директор іншого департаменту міськради залучив два товариства до поточного ремонту зливних колекторів у центрі міста. До актів виконаних робіт керівники цих товариств внесли недостовірні відомості із завищеними цінами та зазначенням техніки, яка фактично не використовувалася.

"Попри це посадовець підписав акти, на підставі яких підрядникам перерахували бюджетні кошти, що спричинило збитки на 1,5 млн грн", – повідомляють у ОГП.

Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, чернові записи та грошові кошти у різній валюті. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань області ДСР Нацполіції України та процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури і Центральної окружної прокуратури міста Дніпра.

