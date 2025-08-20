Майже 26 мільйонів збитків та 20 тисяч постраждалих: в Одесі судитимуть організаторів фінансової піраміди

В Одесі судитимуть організатора та трьох учасників організованої злочинної групи, які створили фіктивну інтернет-платформу та під виглядом інвестиційного холдингу реалізовували фінансову піраміду VinEco та Vinex Тrade.

Про це повідомляє Офіс генерельного прокурора.

Як зазначає слідство, щоб усе здавалося справжнім, організатор зареєстрував ТОВ з 92 видами економічної діяльності. Злочинна група орендувала офіс у торговому центрі Одеси, вела активну рекламну кампанію в різних соцмережах. Обвинувачені підсаджували на "гачок" стабільності, виплачуючи довірливим вкладникам дрібні суми на початку.

Згодом виплати припинилися. Отримані кошти ділки переводили в криптовалюту. Така схема діяла понад 3 роки, інформує Офіс генпрокурора.

Також повідомляється, що серед 94 встановлених потерпілих є і військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків становить 25,7 млн гривень. За попередніми підрахунками, кількість постраждалих може сягати 20 тисяч людей. Потерпілі продовжують звертатися із заявами до правоохоронних органів.

Встановлено, що організатор встиг незаконно легалізувати понад 61 млн грн. Зокрема, придбав 25 автівок, 5 земельних ділянок, а також побудував автомийку самообслуговування, яку видавав за "інвестиційний проєкт" компанії.

Обвинувачені перебувають під вартою, а на виявлене під час обшуків майно накладено арешт.

Нагадаємо:

В лютому поліція Одещини викрила та припинила діяльність шахраїв, які заснували фінансову піраміду VinEco та Vinex Тrade.

Поліцейські встановили, що заснував "піраміду" 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.