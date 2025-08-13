Чиновники ежегодно декларируют денежные подарки на более чем 3,4 миллиарда гривен

Публичные служащие ежегодно декларируют денежные подарки на более чем 3,4 млрд грн.

Об этом говорится в публикации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Данные Нацагентство получило, проанализировав сведения из Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций).

Практика отражения в декларациях значительных сумм полученных подарков в денежной форме остается стабильной за последние годы, говорится в сообщении.

Так, в 2021 году в 24,2 тыс. деклараций указано денежных подарков на 3,48 млрд грн. За 2022 год - в 20,3 тыс. деклараций подарки составили 3,92 млрд грн. В 2023 году 24,2 тыс. деклараций содержат сведения о подарках на 3,52 млрд грн. В декларациях за 2024 год, которых подали 25,4 тыс, - подарочных 4,39 млрд грн.

"Конечно, у каждого, в том числе и у публичных служащих могут быть богатые и щедрые родственники и другие близкие лица. Однако некоторые недобропорядочные чиновники декларируют якобы подаренные деньги для легализации незаконных доходов", - подчеркивает Нацагентство.

Во время проведения полных проверок деклараций НАПК выявляет нарушения при декларировании доходов в виде подарков. Так, декларанты не могут предоставить подтверждающих документов о получении таких подарков или НАПК устанавливает, что подаренные средства превышают законные доходы самих дарителей.

"В декларации за 2022 год председатель Очаковского городского совета Николаевской области указал о полученном подарке от матери на более 9,1 млн грн на основании нотариально удостоверенного договора дарения", - приводит пример НАПК.

Во время полной проверки установлено, что размер осуществленного подарка значительно превышает размер доходов матери Установлены признаки незаконного обогащения, Национальная полиция Украины осуществляет досудебное расследование.

В декларации за 2023 год заведующий Арцизской государственной нотариальной конторы в Одесской области указал о полученном подарке в денежной форме от матери на более 18,28 млн грн, полученный согласно нотариальному договору дарения. В то же время, во время полной проверки не подтверждена финансовая состоятельность родителей для осуществления такого подарка. НПУ осуществляет досудебное расследование.

Секретарь судебного заседания Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области в своей декларации за 2023 год задекларировала более 8 млн грн наличных, источниками происхождения которых указано - подарок от крестных. Однако во время полной проверки не установлено обстоятельств, подтверждающих получение такого подарка. НПУ осуществляет досудебное расследование.

Подобная ситуация выявлена и во время проверки декларации депутата Закарпатского областного совета, который в разделе "Денежные активы" декларации за 2023 год указал значительную сумму сбережений, источниками происхождения которых указал - денежный подарок от родителей. Документов, подтверждающих финансовую способность родителей осуществить такой подарок предоставлено не было, и Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет досудебное расследование.

"Такие примеры иллюстрируют типичные кейсы декларирования значительного дохода на основании дарения от родственников без подтверждения источников происхождения средств", отмечает НАПК.

Напомним:

Ранее сообщалось, что НАПК выявило тенденцию увеличения случаев декларирования авто по заниженной цене. Журналисты издания NGL.media обнаружили в декларациях чиновников, правоохранителей, мэров и народных депутатов сотни случаев занижения стоимости приобретенных автомобилей.

Также сообщалось, что около 20% нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины могут содержать коррупционные риски, ведь принимая их правительство не учло рекомендаций антикоррупционной экспертизы.