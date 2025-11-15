Попри збільшення мита, Росія збільшила експорт добрив до ЄС

За перші три квартали 2025 року російські поставки добрив до країн Євросоюзу зросли на 5% у річному вираженні, досягнувши 1,346 млрд євро, незважаючи на запроваджені в липні мита. Це максимальний показник за дев'ятимісячний період з 2022 року.

Про це пише The Moscow Times.

За даними Євростату, найбільше добрив із січня по жовтень 2025 року в Росії закупила Польща (37% від загальноєвропейського імпорту), говориться у публікації.

Польща зберегла лідерство з минулого року, коли її обсяг закупівель у РФ за три квартали становив чверть від усіх російських поставок до ЄС.

На другому місці серед імпортерів російських добрив Німеччина (10%). Далі йдуть Румунія (9%), Іспанія (7%) і Франція (6%), пише The Moscow Times.

Нагадаємо:

Раніше Європейський парламент підтримав значне підвищення мит на російські та білоруські добрива і частину сільгосппродукції.

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту (ЄП) схвалив підвищення мит на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари на 50%.

Раніше повідомлялося, щоЄвропейський союз скоригував критерії, за якими оцінюють можливість виключення російських олігархів із санкційних списків. Приводом для посилення стали спроби фігурантів обмежувальних списків оскаржити санкції в Суді Європейського союзу, заявляючи про їхню нібито неправомірність.

У той же час Росія отримує хімікати, важливі для виробництва вибухівки, від компаній, що виробляють добрива й здебільшого уникнули міжнародних санкцій.