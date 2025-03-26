РФ знайшла шлях отримання речовин для вибухівки через компанії з виробництва добрив

Росія отримує поставки хімікатів, важливих для виробництва вибухівки, від компаній, що виробляють добрива й здебільшого уникнули міжнародних санкцій.

Про це свідчать документи, з якими ознайомився Bloomberg.

Згідно з документами, десятки тисяч тонн азотної кислоти та суміші азотно-сірчаної кислоти були замовлені для підприємств, підконтрольних АТ "Спецхімія". Такі контракти допомагають країні зберігати військову міць, попри жорсткі економічні обмеження.

Замовлення для підприємств "Спецхімії" були розміщені через дочірні компанії виробників добрив EuroChem Group AG та "УралХім".

Ці кислоти є ключовими компонентами для виготовлення тротилу, пороху та інших вибухових речовин, необхідних для війни Росії проти України. Однак EuroChem та "УралХім" досі уникали найжорсткіших санкцій США та ЄС, оскільки їхня продукція критично важлива для сільського господарства та глобальної продовольчої безпеки.

Багато з 11 заводів, зазначених у документах як отримувачі кислот цього року, вже перебувають під санкціями союзників України за сприяння військовим зусиллям Росії.

Водночас ці підприємства також виробляють вибухові речовини для цивільного використання.

Документи із зазначеними номерами замовлень свідчать, що поставки кислот підтверджені й будуть здійснюватися протягом року.

Цього року компанії, пов’язані з "Ростехом", матимуть досить азотної кислоти, щоб Росія могла виробляти щонайменше 6500 артилерійських снарядів на день калібру 152 мм.

Нагадаємо:

Підприємства хімічної промисловості, засновані або належать деяким з найбагатших людей Росії, постачають інгредієнти на заводи, які виробляють вибухівку, що використовується московськими військовими під час війни в Україні.