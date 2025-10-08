Польща заблокувала постачання сталі для російської "оборонки"

Польща ввела санкції проти двох компаній, які постачали сталь в Росію. Польська влада вважає, що ця така спеціальна сталь може потрапити на російські оборонні заводи.

Про це з посиланням на польське медіа RMF24 пише Ghall.com.ua.

"До національного санкційного списку внесено фірми SteelTrade і Omni GRP, а також трьох їхніх представників – Андрія Карповича, Вероніку Пенталь і Володимира Лещука. Усі вони є акціонерами або бенефіціарними власниками цих підприємств", – говориться у повідомленні.

Таке рішення стало результатом перевірки зв'язків компаній і фізичних осіб із Росією та Білоруссю, які можуть становити загрозу для безпеки Польщі.

За даними податкової служби, компанія Omni GRP пов'язана зі SteelTrade, раніше відомою як EMK GROUP. Остання входить до більшої структури EMK, що об'єднує підприємства металургійної промисловості, які працюють у Росії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані та Узбекистані.

"За даними польської влади, компанії експортували сталь з особливими властивостями, придатну для лиття під високим тиском. Такий матеріал часто використовують під час виробництва зброї, оскільки він відрізняється високою міцністю і стійкістю до екстремальних умов", – говориться у повідомленні.

Польська влада вважає, що "існує висока ймовірність того, що ця сталь потрапила на російські оборонні заводи".

Крім того, польські чиновники виявили схему, за якою продукція постачалася в Росію через ланцюжок пов'язаних компаній, що сприяло зміцненню промислового потенціалу країни.

Нагадаємо:

Раніше польська влада запровадила санкції проти білоруського постачальника азотних добрив "МетаТрейдингПром" (Мінськ).

Польща майже повністю переорієнтувалась на імпорт залізної руди з України, відмовившись від російських поставок.

Але загалом Європейський Союз за підсумками січня-липня 2025 року імпортував 3,37 млн т (+0,6% р./р.) металургійної сировини російського походження.

Тим часом Фінляндія має намір ввести мита на весь імпорт із Росії, заявила глава міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.