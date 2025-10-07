Фінляндія знову погрожує митами на весь імпорт із Росії

Фінляндія має намір ввести мита на весь імпорт із Росії, заявила глава міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Про це пише Deutsche Welle

Про намір обкласти митами всі товари, імпортовані з Росії, вона заявила після зустрічі у Варшаві з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським на полях Варшавської конференції з людського виміру.

"Ми повинні чітко розуміти виклики, що стоять перед нами. Агресивна війна Росії проти України – це не тільки кричуще порушення міжнародного права, а й зазіхання на принципи, що лежать в основі Гельсінського заключного акта", – зазначила вона.

"Це пряме посягання на суверенітет і територіальну цілісність України та грубе ігнорування норм, які десятиліттями забезпечували мир у Європі", - написала Валтонен також у своєму мікроблозі X.

"Примусові депортації, атаки на мирних жителів і військові злочини – це не просто порушення міжнародного права, це напад на саму людяність", – заявила очільниця міністерства.

Нагадаємо:

У травні Фінляндія вже висунула пропозицію ввести мита на весь імпорт з Росії до Європейського Союзу. Тоді міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що мита діятимуть паралельно з антиросійськими санкціями.

Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що дохід від заморожених російських активів слід використати для озброєння України.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про необхідність значного збільшення оборонного бюджету країни у зв'язку з постійною загрозою з боку Росії.