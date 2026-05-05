Україна наростить імпорт газу з Польщі: регулятор погодив проєкт

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) погодила проєкт про збільшення потужності імпорту газу з Польщі.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Пропозицію збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з'єднанні з Польщею було внесено ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Це рішення сприяє розширенню імпорту природного газу з країн ЄС, що є важливим кроком для посилення енергетичної стійкості України та її інтеграції до європейського енергоринку.

Також нарощення імпорту з Польщі зменшить залежність від ризикових напрямків постачання, розширить інтеграцію України до європейського газового ринку та підвищить надійність енергопостачання в умовах війни.

Розподіл збільшеної потужності здійснюватиметься відповідно до визначених рівнів пропозицій.

Дані НКРЕКП

6 липня 2026 року буде проведено спільний річний аукціон розподілу потужності. У разі формування достатнього попиту за його результатами та позитивного економічного тесту Україна та Польща збільшать потужність.

Польський регулятор також ухвалив рішення про погодження проєкту, підтверджуючи узгодженість дій між країнами.

Оператор газотранспортної системи України має оприлюднити погоджений проєкт та умови доступу до нової потужності на своєму офіційному вебсайті.

Нагадаємо:

НКРЕКП підвищила прайс-кепи (цінові обмеження) на короткострокових сегментах ринку електроенергії з 1 травня 2026 року. Це призведе до збільшення вартості електроенергії для бізнесу.