Євросоюз за 7 місяців купив у Росії 3,3 мільйона тонн металургійної продукції

Європейський Союз за підсумками січня-липня 2025 року імпортував 3,37 млн т (+0,6% р./р.) металургійної сировини російського походження.

Такі розрахунки на базі даних Eurostat зробив GMK Center.

Витрати на імпорт відповідної продукції сягнули €1,39 млрд (-14,4% р./р.), говориться у повідомленні.

"Основний обсяг імпорту припадає на напівфабрикати. За 7 місяців 2025 року до ЄС спрямовано 2,18 млн т напівфабрикатів (+13,2% р./р.). Витрати на відповідний імпорт становили €982,38 млн (-1,5% р./р.)", – говориться у повідомленні.

Найбільшими споживачами напівфабрикатів з РФ є Бельгія – 826,7 тис. т (+9% р./р.), Італія – 510,93 тис. т (+22,7% р./р.), Чехія – 454,38 тис. т (+63,1% р./р.), та Данія – 334,71 тис. т (+12,9% р./р.).

Великі обсяги імпорту припадають й на чавун – 696,99 тис. т (+3,3% р./р.). Виручка російських компаній ГМК від постачання на ринок ЄС відповідної продукції становила €254,45 млн (-7,6% р./р.).

Основні обсяги спрямовано до Італії – 524,62 тис. т (+4,6% р./р.), Латвії – 87,27 тис. т (+2,1% р./р.), та Бельгії – 31,07 тис. т (+96,6% р./р.).

Поставки феросплавів російського виробництва на ринок Євросоюзу за січень-серпень 2025-го майже не здійснювались – 3,8 т проти 48,52 тис. т роком раніше, пише GMK Center.

Імпорт брухту з РФ становив 43,59 тис. т (+2,2 раза р./р.), а витрати на закупівлі – €14,54 млн (+23,9% р./р.). Поставки залізної руди – 2,04 тис. т (9,36 тис. т в січні-липні 2024-го). Водночас імпорт заліза прямого відновлення (DRI) за цей період склав 441,68 тис. т (-33,7% р./р.) на €138,29 млн (-39,2% р./р.).

Нагадаємо:

За підсумками січня-липня українські металурги скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3%, але збільшили експорт чавуну на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Раніше повідомлялося, що українські металургійні підприємства за підсумками січня–липня 2025-го збільшили виробництво чавуну, тоді як виробництво сталі та прокату знизилися. За даними об’єднання "Укрметалургпром", було вироблено чавуну 4,36 млн т (106,7% відносно січня-липня 2024 р.), сталі 4,26 млн т (93,0%), прокату 3,62 млн т (97,2%).