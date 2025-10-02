Польща майже повністю відмовилася від російської руди: купує українську

Польща майже повністю переорієнтувалась на імпорт залізної руди з України, відмовившись від російських поставок.

Про це з посиланням на польське видання Wprost пише GMK Center.

За даними Польського економічного інституту (PIE), у 2024 році 93,6% усієї руди, яку закуповували польські металурги, надійшло саме з України.

Для порівняння, ще у 2015 році цей показник становив 70,1%, тоді як Росія займала вагому частку – понад 12%.

Сьогодні російські поставки повністю усунули з польського ринку, говориться у публікації.

У той же час у масштабах ЄС ситуація із забезпеченням залізною рудою залишається складною, говориться у публікації.

Власні запаси майже вичерпані, а єдиним великим виробником у спільноті залишається Швеція, яка в 2024 році експортувала 7,5 млн т сировини.

Основними постачальниками для Європи залишаються Канада (25,4 млн т), Бразилія (16,6 млн т), Україна (14 млн т) і ПАР (8,9 млн т).

Залізна руда є базовим ресурсом для технології доменних печей, яка традиційно використовується у виробництві сталі.

Водночас дедалі більшого значення набувають електродугові печі (ЕДП), що працюють переважно на металобрухті. Ця технологія потребує значно менше руди, а також вважається більш екологічною.

PIE зазначає, що процес декарбонізації промисловості в Європі неминуче пришвидшить перехід на електродугові печі, що зменшить попит на залізну руду у наступні роки.

"Для Польщі це означає, що нинішня домінуюча роль українських поставок може поступово знизитися", говориться у повідомленні.

Найбільший виробник сталі в країні – ArcelorMittal – уже оголосив про плани інвестувати в "зелений" перехід, шр докорінно змінить структуру імпортних потреб. Але конкретних термінів запуску поки не названо.

Нагадаємо:

Європейський Союз за підсумками січня-липня 2025 року імпортував 3,37 млн т (+0,6% р./р.) металургійної сировини російського походження.

Металургійні компанії України за підсумками січня-серпня 2025 року скоротили експорт плоского металопрокату на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року – до 1,1 млн т.

За підсумками січня-липня українські металурги скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3%, але збільшили експорт чавуну на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Раніше повідомлялося, що українські металургійні підприємства за підсумками січня–липня 2025-го збільшили виробництво чавуну, тоді як виробництво сталі та прокату знизилися. За даними об’єднання "Укрметалургпром", було вироблено чавуну 4,36 млн т (106,7% відносно січня-липня 2024 р.), сталі 4,26 млн т (93,0%), прокату 3,62 млн т (97,2%).