Половина українців вважає, що влада не бореться з корупцією – дослідження

Більше половини українців вважає владу бездіяльною у подоланні корупції. 73% переконані, що подолати цю проблему можна лише завдяки системним реформам.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, повідомляє ГО Transparency International Ukraine.

Дослідження проведела дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine.

За даними дослідників, 89% вважають серйозною проблемою передусім політичну корупцію, 81% – корупцію в бізнесі, 63% — побутову корупцію.

"Лише третина респондентів схвально оцінює роботу антикорупційних органів. Майже половина опитаних вважають Prozorro ефективним інструментом у зменшенні корупції, натомість 27% не поділяють таку думку", – зазначає громадська організація.





Нагадаємо:

Протягом минулого року 30% громадян України стикалися із корупційними проявами, 23% із них погодилися на запропоновані корупційні схеми, тоді як 68% відмовилися. Такі результати соціологічного дослідження, яке провела дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine.

Корупцію в процесах відбудови дуже або скоріше розповсюдженою вважають 65% опитаних дослідницькою агенцією Info Sapiens українців, показало соціологічне дослідження, виконане на замовлення Transparency International Ukraine.

Раніше повідомлялося, що НАЗК виявило тенденцію збільшення випадків декларування авто за заниженою ціною. Журналісти видання NGL.media виявили у деклараціях чиновників, правоохоронців, мерів і народних депутатів сотні випадків заниження вартості придбаних автомобілів.

За результатами моніторингу способу життя чиновників за сім місяців 2025 року винесено 17 судових рішень про цивільну конфіскацію активів на 30 млн грн.