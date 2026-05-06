Майже половина українців підтримує вищі податки для допомоги Заходу – дослідження

48% опитаних українців підтримують проведення необхідних для отримання західної допомоги реформ, навіть якщо вони є непопулярними та підвищують податки.

Про це йдеться у новому дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Дослідники запитали респондентів, що має робити Україна з форматом "фінансування за реформи" та запропонували два можливих сценарії з відповідними ризиками / негативними сторонами.

Перший сценарій – схвалення всіх реформ і рішень для отримання грошей і можливості фінансувати оборону, соціальні програми тощо (позитивна сторона), водночас це передбачає підвищення податків (негативна сторона).

Другий сценарій – Україна відмовляється від непопулярних рішень, що "рятує" громадян від підвищення податків (позитивна сторона), але це призводить до браку грошей для фінансування оборони, соціальних програм тощо (негативна сторона).

Загалом в опитуванні взяли участь 1005 респондентів.

"Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%", – пишуть автори про можливу похибку у дослідженні.

Дані КМІС

Окрім 48% респондентів, що підтримують перший сценарій (підвищення податків, фінансова допомога від Заходу), 30% опитаних проти ухвалення непопулярних податкових рішень заради зовнішнього фінансування.

Також вагома частка респондентів (22%) не змогла визначитися із своєю думкою.

Крім того у КМІС встановили, що серед тих, хто "зовсім не довіряє" президенту Володимиру Зеленському, більше тих, хто підтримує відмову від непопулярних рішень.

Водночас і серед тих, хто "скоріше не довіряє", і серед тих, хто довіряє ("скоріше" чи "повністю") переважає думка, що Україна має схвалити все для отримання фінансування.

Також частка тих, хто підтримує відмову від непопулярних рішень, переважає серед респондентів, які легко погоджуються з пропозицією виведення українських військ з Донецької області в обмін на гарантії безпеки.

"Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення," – підсумовують у КМІС.

Також, згідно з дослідженням КМІС, більшість українців вважають корупцію вагомішою загрозою, ніж війну.

Вимога провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включена в список умов для отримання Україною наступних траншів макрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро.