Ринок кінопрокату України: дві компанії пов’язані з Росією, три — підсанкційні

Дві компанії з 18 основних гравців ринку кінопрокату мають ймовірні зв'язки з Росією, а ще три — повідомлення про санкції.

Про це йдеться у дослідженні YouControl.

За даними YC.Market, кінопрокатом в Україні займаються 278 компаній. Аналіз 18 ключових гравців ринку показав, що серед їхніх власників або співвласників є представники Кіпру, Великої Британії, США, країн Європи та ОАЕ.

Аналітики YouControl зазначають, що це юросіби в Україні, що зареєстровані, не перебувають у стані припинення і мають основний вид економічної діяльності 59.14 "Демонстрація кінофільмів", станом на квітень 2026 року.

Серед них — 60 компаній комунальної форми власності, одна благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДІМ ХЛІБА" та 13 філій — відокремлених підрозділів.

Майже чверть з проаналізованих компаній зареєстровані у Києві (66). Місцем реєстрації значної кількості організацій є Дніпропетровська (21), Донецька (19) та Львівська (17) області.

Із проаналізованого переліку 42 суб'єкти господарювання входять або пов'язані з 30 корпоративними групами в системі YouControl. У більшості таких груп представлена лише одна компанія, що займається демонстрацією кінофільмів.

Водночас окремі корпоративні групи об'єднують по дві й більше компаній із вибірки. Зокрема, до "Групи родини Соколових" відносяться одразу 7 підприємств.

У структурі власності 18 ключевих компаній з досліджуваного переліку присутні представники з Кіпру, Великої Британії, США, країн Європи, ОАЕ та рф.

Представники Кіпру зазначені як учасники 8 компаній, при цьому бенефіціарами 5 з них є громадяни України. До прикладу, ТОВ "ТРІУМФ МЕДІА ГРУП" та ТОВ "БЛОКБАСТЕР КІНО".

Ще одна кіпрська компанія AGARTEK INVESTMENTS LIMITED є учасником ТОВ "КІНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА". Кінцевими бенефіціарами останньої є підсанкційні ключові особи корпоративної групи "Приват" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, говориться у дослідженні.

Повідомлення про санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання, мають ТОВ "КІНОТЕАТР НЕПТУН" та ТОВ "КІНОМИР". Одним з кінцевих бенефіціарів ТОВ "КІНОТЕАТР НЕПТУН" є громадянин Кіпру Софокліс Папаварнавас, який в травні 2023 року був внесений до санкційного переліку України.

Під санкціями РНБО також перебуває учасник ТОВ "КІНОМИР" Дмитро Больбот.

Учасниками трьох компаній є британські юридичні особи. Так, ТОВ "КІНОТЕАТР САЛЮТ" та ТОВ "КІНОЦЕНТР" об'єднані спільним учасником — GLOBAL LEADING INVESTMENT LLP. Однак британська компанія ліквідована в вересні 2018 року.

Учасником ТОВ "СВІТ КІНО" є британське підприємство з обмеженою відповідальністю "Манхеттен Коннекшнз".

Бенефіціаром ТОВ "АВМ ІНВЕСТ ГРУП" виступає громадянин Великої Британії Захур Мохаммад з адресою реєстрації в ОАЕ. Він є ключовою особою корпоративної групи "ІСТІЛ Груп". А ще учасником компанії є іноземна юридична особа з Британських Віргінських островів "Айред Холдінгс Лімітед".

Учасниками ТОВ "КІНОКЛУБ БУЛГАКОВ" є Дмитро Мунтян (50%), ТОВ ВЕЗ "ІНСТРАТЕДЖИ" (INSTRATEGY FZ-LLC, ОАЕ) — 37,5% та MALFRED TRADING LIMITED (Кіпр) — 12,5%. Відповідно до структури власності, кінцевим бенефіціаром INSTRATEGY FZ-LLC є громадянка Кіпру Марина Гуляєва. Тоді як MALFRED TRADING LIMITED належить громадянину росії Володимиру Авілову.

Співвласників зі США мають дві компанії з проаналізованої вибірки: ТОВ "ЕНКОР", учасник Роберт Кьоніг, ключова особа "Групи Роберта Кьоніга", та ТОВ "ДОМІОН", учасник Ілля Клайман.

До складу учасників останньої також входять громадянин Росії В'ячеслав Лошкарьов та громадянин України Олександр Грабар з реєстрацією на Закарпатті, який є ключовою особою "Групи Олександра Грабара".

Серед засновників або бенефіціарів українських компаній, що займаються кінопрокатом, також представлені особи з Німеччини, Латвії, Естонії та Польщі. Зокрема, одним із кінцевих бенефіціарів ТзОВ "КАССАНДРА-ПЛЮС" є громадянин Польщі Богдан Батрух — ключова особа "Групи Богдана Батруха".

Більшість українських юридичних осіб, які перебувають під санкціями РНБО, зареєстровані в Києві, Одеській і Львівській областях і задіяні в торгівлі, будівництві, телекомунікаціях та організації азартних ігор.

Раніше YouControl повідомляв, що виторг компаній з можливими російськими зв'язками у 2024 році збільшився на третину, порівняно з 2023-м. Сукупний розмір виручки юридичних осіб склав 150,3 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на листопад 2025 року 5817 компаній та 686 ФОПів ймовірно мають певні зв'язки з російським бізнесом.

Восени 2022 року дослідження аналітиків центру R&D YouControl, які опрацювали дані щодо держзакупівель з початку повномасштабної війни РФ проти України, показало, що більше 190 компаній-переможців тендерів на загальну суму понад 985 млн грн мають зв'язки із РФ і Білоруссю.