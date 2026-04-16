Половина підприємств російського концерну "Уралвагонзавод" уникає санкцій

Більше, ніж половина заводів російського концерну "Уралвагонзавод" досі не під міжнародними санкціями, хоча концерн відіграє ключову роль у виробництві бойової техніки.

Про це пише GuildHall.

Відповідні дані є у переліку підприємств, який склало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться про 23 підприємства з 41, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу, який у свою чергу є частиною держкорпорації "Ростех".

Згідно з даними розвідки, опублікованими на порталі War&Sanctions, ці заводи продовжують працювати без обмежень з боку жодної з країн санкційної коаліції.

"Уралвагонзавод" виконує найважливіші завдання щодо забезпечення російських збройних сил: тут виробляють і модернізують танки Т-90М "Прорив", Т-72Б3М і Т-80БВМ, важкі вогнеметні системи "Солнцепек", а також бойові машини підтримки танків і броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

Концерн випускає також залізничні вагони та платформи, але з 2022 року підприємства холдингу істотно скоротили випуск цивільної продукції, повністю переорієнтувавшись на виконання державного оборонного замовлення, говориться у повідомленні.

Серед підприємств, які досі уникнули санкцій — конструкторські бюро, що розробили платформи для транспортування танків у зону бойових дій, виробники навчальних стендів і тренажерів для підготовки екіпажів бронетехніки, а також заводи, що забезпечують основне виробництво ресурсами, обладнанням і супутніми послугами.

Раніше ГУР також повідомляло, що "Уралвагонзавод" продовжує використовувати у своїй роботі сотні одиниць іноземного обладнання.

Російським замовникам немає потреби брехати китайським експортерам про буцімто невійськове призначення компонентів: китаці свідомо ігнорують законодавство КНР і самі пропонують схеми обходу експортних обмежень.

Гонконг перетворився на ключовий логістичний і фінансовий вузол, що дозволяє Росії обходити міжнародні санкції та отримувати критично важливі західні технології для ведення війни в Україні.

Раніше Financial Times ідентифікувала 48 компаній, які спільно працювали над маскуванням походження російської нафти, зокрема тієї, яку експортує "Роснефть".

Російські дочірні структури французької агропромислової групи Sucden надавали пряму підтримку російській армії в 2023–2025 роках, виявили журналісти-розслідувачі.