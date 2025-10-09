Поліція вручила підозру київському чиновнику: добре нажився на дорожній солі

Поліція Києва оголосила про підозру начальнику КП ШЕУ Голосіївського району. Закупка дорожньої солі завдала столичного бюджету близько 1,4 млн грн збитку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Факт службової недбалості, який призвів до втрати бюджетних коштів, викрили слідчі Подільського управління поліції спільно із співробітниками СБУ у м. Києві та Київській області та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

За скоєне посадовцеві загрожує до 5 років ув’язнення, говориться у повідомленні.

Йдеться про начальника комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району" м. Києва.

За даними слідства, у листопаді 2023 року він уклав договір із будівельною компанією щодо закупівлі 3 500 тонн технічної солі для посипання доріг району у зимовий період за ціною у понад 18 мільйонів гривень.

"Однак, як встановили слідчі, замовлена сіль для промислового переробляння не відповідала заявленому вищому ґатунку та фактично її ринкова ціна була нижчою ніж наявна", – говориться у повідомленні.

"Згідно з висновком експертизи, вартість солі була завищена на 1,4 млн гривень й відповідно на зазначену суму було завдано збитків територіальній громаді столиці", – зазначає поліція.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У поліції додають, що раніше посадовцю уже було оголошено про підозру у розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Тоді його разом з іншими посадовцями викрили у схемах з розкрадання понад 2,5 млн грн бюджетних коштів на ремонті автопроїзду.

