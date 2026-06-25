Кіберзлочинність: правоохоронці викрили викрадення мільйона гривень з банківського рахунку

Правоохоронці викрили схему несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу та викрадення 1,2 мільйона гривень з рахунку, на викрадені кошти наклали арешт.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, а також Приватбанк.

Як повідомив Приватбанку, ідеться про викрадення коштів з рахунку вдови військовослужбовця.

Завдяки оперативній співпраці cлужби безпеки банку з підрозділами Національної поліції та СБУ було викрито та припинено діяльність злочинної групи, яка шляхом незаконного доступу до системи онлайн-банкінгу заволоділа коштами.

Спільними зусиллями слідчих вдалося накласти арешт на 1,2 мільйона гривень викрадених коштів та затримати підозрюваних.

"На початку 2025 року зловмисники отримали несанкціонований доступ до облікового запису клієнтки, здійснивши зміну фінансового номера телефону. Це дозволило їм незаконно заволодіти державними виплатами, призначеними родині загиблого воїна", – говориться у повідомленні.

Оперативні заходи, проведені працівниками управління протидії кіберзлочинам у Харківській області за підтримки служби безпеки банку, дозволили ідентифікувати осіб, причетних до злочину.

У ході досудового розслідування встановлено, що несанкціоновані входи до системи онлайн-банкінгу здійснювалися з території Волинської області. Правоохоронці ідентифікували двох осіб, причетних до вчинення злочину. Зокрема, один із фігурантів на момент викриття перебував в установі виконання покарань.

Було проведено низку санкціонованих обшуків, зокрема в установі виконання покарань, де відбував покарання один із фігурантів справи. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Приватбанк нагадує клієнтам, що ніколи не можна повідомляти стороннім особам дані банківських карток, особливо CVV-код, термін дії картки та коди з SMS від банку або оператора зв'язку – справжній працівник банку ніколи не запитує таку інформацію.

Нагадаємо:

Раніше поліцейські Прикарпаття викрили експрацівницю банку, яка не повідомляючи власників карток, відкривала на їхні імена нові кредитні рахунки і знімала кошти.

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