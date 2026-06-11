"Укренерго" попереджає про нову фішинг-схему: ризикують користувачі трьох email-доменів

"Укренерго" попереджає про нову схему з фейковими листами на пошту

На електронну пошту багатьох українців почали надходити листи нібито від імені НЕК "Укренерго", що містять у собі фішингові посилання.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Як встановили в "Укренерго", у зоні ризику переважно користувачі поштових скриньок із доменів @i.ua, @ua.fm, @email.ua. Водночас не виключена й розсилка абонентам інших поштових сервісів.

Теми повідомлень різні, але такі, що можуть спонукати користувачів завантажити вкладення чи перейти за посиланням.

У приклад наводять листи про нібито "Графік відключення електроенергії з 10 до 12 червня", "Квитанцію на оплату електроенергії" тощо.

Адресату листа пропонують завантажити "документ з офіційного сайту", за яким насправді приховане шкідливе програмне забезпечення.

Завантаження файлу призвести до втрати паролів, банківських даних та особистої інформації, а також надання зловмисникам доступу до ураженого пристрою, щоб використати його для здійснення кібератак.

Листи надходять з нібито офіційної адреси НЕК "Укренерго": [email protected], проте вона є несправжньою.

У відомстві зазначили, що "Укренерго" ніколи не розсилає графіки відключень чи квитанції про оплату в особисті повідомлення.

"Актуальна інформація про можливе запровадження обмежень публікується виключно на офіційних сторінках "Укренерго" у соціальних мережах – Facebook і Telegram.

З графіками знеструмлень за вашою адресою (у випадку застосування відключень) – можете ознайомитись на сторінках обленерго у вашому регіоні", – пишуть у компанії.

Нагадаємо:

5 червня центр протидії дезінформації попереджав про нову шахрайську схему, в рамках якої зловмисники імітують рахунки за електроенергію від імені Міністерства енергетики.

Міністерство енергетики наголошує, що відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам.