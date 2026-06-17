Шахрай продав курортну землю на Львівщині у 27 разів дешевше ринку – прокуратура

На Львівщині за сприяння прокуратури громаді курортного селища повернули земельну ділянку, яку прибрали до рук шахраї.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Йдеться про майже 2 га земель у селищі Верхнє Синьовидне Стрийського району. Частина цієї ділянки розташована в прибережній захисній смузі притоки р. Стрий.

За даними слідства, мешканець Львова, реалізував шахрайську схему, яка дозволила отримати кошти від продажу чужої земельної ділянки.

Так, чоловік отримав підроблений наказ Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. У документі містилися неправдиві відомості про передачу йому земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

У подальшому, на підставі цього наказу у 2024 році львів'янин оформив право власності на землю. Для цього він звернувся у Львові до держреєстраторки.

"Перш ніж вносити інформацію в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, посадовиця мала обов'язково перевірити надані їй документи. У разі виявлення фальсифікації або відсутності наказу про передачу ділянки заявнику в офіційних базах даних, вона була зобов'язана відмовити у реєстрації. Проте реєстраторка цього не зробила", – розповіли у прокуратурі.

Таким чином з комунальної власності Сколівської міської ради незаконно вибула ділянка ринковою вартістю майже п'ять мільйонів гривень.

Уже у березні минулого року "новий власник" продав цю нерухомість у 27 разів дешевше цін ринку – за майже 173 тис. грн, тим самим легалізувавши незаконно отриману нерухомість.

У травні цього року, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, львів'янину повідомили про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, пособництві у підробленні офіційного документа та використанні завідомо підробленого документа.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Щодо держреєстраторки, то у результаті проведення слідчих дій вдалося зібрати доказову базу і їй також повідомили про підозру.

Її дії кваліфіковано як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації, вчинена особою, яка має право доступу до неї, якщо це заподіяло значну шкоду.

Особи, причетні до видачі підроблених документів, встановлюються, слідчі дії тривають.

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