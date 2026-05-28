У Одесі затримали шахраїв: "кол-центр" ошукував іноземців

В Одесі Нацполіція викрила злочинну організацію шахраїв, які ошукували громадян через мережу міжнародних фейкових "кол-центрів" і використовували генеровані ШІ зображення "правоохоронців".

Про це повідомляє Національна поліція України

"Злочинну організацію двоє мешканців Одеси. Call-центри мали свою ієрархію: адміністратори, HR, "клоузери", "холодники", ІТ-фахівці, ментори, оператори", – розповідли у поліції.

Фігуранти представлялись працівниками телекомунікаційних компаній, банківських установ та правоохоронних органів Республіки Казахстан.

Під приводом "оновлення" мобільних застосунків, "захисту рахунків" або кримінального переслідування вони переконували громадян встановлювати шкідливе програмне забезпечення, яке надавало віддалений доступ до мобільних телефонів та банківських сервісів.

"Для психологічного тиску на потерпілих та щоб приховати свої справжні обличчя, використовували технологію Deepfake та згенеровані штучним інтелектом зображення нібито представників правоохоронних органів", – зазначають у поліції.

За попередніми даними, фігуранти ошукали мешканців Казахстану на суму майже 2,5 млн грн.

Загалом підозри отримали тринадцять фігурантів, з них дев'ять затримано.

