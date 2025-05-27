Поки інші під тиском декарбонізації, Індія залишиться ринком збуту для "традиційних" автівок

Індія, ймовірно, зберігатиме роль виробничого та експортного центру для кількох світових автовиробників, хоча вона відстає у впровадженні електромобілів.

Про це пише The Economic Times.

Автомобільний сектор Індії продовжує приваблювати світових і вітчизняних автовиробників за рахунок демографічної переваги країни. Йдеться про збільшення кількості населення працездатного віку та зростанням доходів, що є основною причиною стійкого зростання продажів автомобілів.

"Незважаючи на повільний прогрес в електрифікації, автомобільний ринок Індії залишається привабливою пропозицією для глобальних гравців, що підкріплюється його статусом третього за величиною автомобільного ринку в світі за обсягом продажів одиниць продукції та надзвичайно низьким рівнем проникнення автомобілів - лише 44 автомобілі на 1 000 осіб", – говориться у публікації.

Агентство Moody's прогнозує, що продажі легкових автомобілів в Індії зростатимуть на 3,5% в середньорічному обчисленні до 2030 року, досягнувши приблизно 5,1 мільйона одиниць, що є найшвидшим темпом зростання в Азії.

Історично протекціоністська позиція Індії, що характеризується високими імпортними тарифами, довгий час захищала вітчизняних гравців і змушувала іноземні компанії виробляти продукцію на місцевому ринку, йдеться у звіті, на який посилається The Economic Times.

"Однак Moody's вказує на зростаючий зовнішній тиск на лібералізацію, посилаючись на триваючі торговельні переговори та нещодавно укладену угоду з Великобританією як на ознаки поступового відкриття автомобільного ринку Індії", – говориться у статті.

Хоча на вітчизняних автовиробників припадає близько чверті загального обсягу продажів автомобілів, іноземні гравці, насамперед з Японії, Південної Кореї та Китаю, домінують на решті ринку, часто через дочірні компанії або спільні підприємства. Їх здатність розгортати широку глобальну лінійку продуктів дає їм сильну перевагу на чутливому до ціновому ринку Індії.

"Світові автомобільні компанії перебувають під зростаючим тиском щодо декарбонізації своїх автопарків, але очікується, що швидкозростаючий ринок Індії для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння залишатиметься стратегічним пріоритетом", – пише видання.

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