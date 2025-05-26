Volvo скоротить тисячі працівників через падіння прибутку

Volvo Car AB звільнить близько 7% співробітників по всьому світу — це орієнтовно 3 000 посад, включно з 1 000 консультантами.

Про це пише Bloomberg.

Скорочення зачепить 1 200 працівників у Швеції, ще 1 000 — це консультанти, більшість із яких також у Швеції. Решта — на інших ринках.

Видання зазнчає, що причина — зниження прибутковості та прагнення скоротити витрати.

Компанія витратить на реструктуризацію 1,5 мільярда шведських крон (140 млн дол), що позначиться на результатах другого кварталу.

Цей крок став частиною ширшої програми з підвищення ефективності на 18 мільярдів крон. У першому кварталі Volvo втратила 60% операційного прибутку.

Гендиректор Хокан Самуельссон раніше спростував припущення, що звільнення пов'язані з посиленням контролю з боку китайського власника — Geely. Він уже замінив фінансового директора та готує більшу автономію для регіонів Китаю та США.

Акції компанії зросли на 4,9% у Стокгольмі, хоча з початку року вони втратили приблизно чверть вартості.

Нагадаємо:

Novo Energy, спільне підприємство Volvo Cars, оголосило про звільнення 150 працівників — половини своєї команди — на тлі економічних труднощів і банкрутства шведського виробника акумуляторів Northvolt.