Податковий борг до держбюджету за два роки зріс на 27 мільярдів гривень

Податковий борг до зведеного бюджету з початку 2023-го року до І півріччя 2025 року зріс на більш ніж 27 млрд грн.

Про це повідомляє Рахункова палата.

При цьому понад 22,6 млрд грн безнадійного податкового боргу за цей період списано, що є значними втратами для бюджету, зазначено у повідомленні.

"Рахункова палата розпочала аудит відповідності на тему "Податковий борг: удосконалення адміністрування». Контрольним заходом планується охопити 2023–2024 роки та І півріччя 2025 року. Об’єкти контролю – центральний апарат Державної податкової служби України та дев’ять її територіальних органів", – говориться у повідомленні.

Очікується, що результати контрольного заходу дадуть можливість об’єктивно оцінити стан адміністрування податкового боргу та надати рекомендації щодо можливих шляхів покращення ситуації.

Про необхідність удосконалення адміністрування податкового боргу йдеться і у Національній стратегії доходів до 2030 року, зазначає Рахункова палата.

Стратегія аналізує приріст податкового боргу під час воєнного стану і виокремлює проблеми, що призвели до цієї ситуації: відсутність автоматизації, низька результативність примусового списання, застаріла система документообігу, нездійснення сегментації боржників тощо.

Попередній контрольний захід щодо адміністрування податкового боргу проводився у 2017 році і охоплював період 2014 – 2016 років, зазначає Рахункова палата.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні зі 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025 побільшало ФОПів із податковим боргом. При чому 1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків.

Також повідомлялося, що Державна податкова служба у січні-листопаді 2024 року відкрила 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Це на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тис. проваджень.

Також раніше повідомлялося, що заборгованість держави за програними рішеннями судів у справах щодо призначення та перерахунку пенсій сягнула 79,8 млрд грн.