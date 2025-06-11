В Україні вдвічі побільшало ФОПів із податковим боргом

В Україні зі 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025 побільшало ФОПів із податковим боргом. 1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків.

Про це свідчить аналітика від "Опендатабот".

Зазначається, що третина цього приросту (а саме 213 тис. підприємців) припадає на березень 2022 року.

Найбільше нових боржників з’явилось у перший рік повномасштабної війни. Тоді їхня кількість зросла в 1,6 раза. Сплеск припав на березень: +31% за місяць.

Вже наступного року підприємці адаптувалися до нових реалій та приріст сповільнився до 4% за рік. Втім вже у 2024 ситуація знову погіршилася, й нових боржників за рік побільшало на 16%.

На початку поточного року ще 42 282 підприємці були обтяжені податковими боргами — +3,3%. Втім протягом наступних місяців ФОПи гасили свої заборгованості, тож на початок травня приріст складав вже 2% або 24 275 підприємців.

За даними аналітиків, майже на 6 млрд грн побільшав загальний податковий борг ФОПів від початку повномасштабної війни — майже удвічі.

Зокрема, 30 млн грн з цих боргів припадають на ФОПів-платників єдиного податку 1 та 2 групи, які були мобілізованими. Загалом 3145 підприємців у лавах ЗСУ станом на квітень поточного року мають податковий борг зі сплати єдиного податку та військового збору.

Аналітики зауважили, що реальну кількість мобілізованих підприємців із податковим боргом наразі обчислити неможливо.

Від початку повномасштабної війни перевірити податковий борг ФОПа неможливо, адже Податкова закрила ці дані, вважаючи їх критичними.

Нагадаємо:

Державна податкова служба у січні-листопаді 2024 року відкрила 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Це на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тис. проваджень.