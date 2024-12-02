В Україні зросли податкові борги бізнесу

Державна податкова служба у січні-листопаді 2024 року відкрила 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Це на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тис. проваджень.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані податківців.

Зазначається, що торік цей показник становив 22,2 тисячі.

Понад 3 тисячі податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.

Найбільше компаній, з яких ДПС намагається стягнути борги, зареєстровано у Києві – 5,7 тис. або 23% від загальної кількості цьогоріч. Далі йде Дніпропетровщина, де зареєстровано 4,5 тис. таких бізнесів (18%). Трійку лідерів замикає Запорізька область – 1,3 тис. або 5,2% податкових боргів.

Серед усіх компаній в Україні найбільше податкових боргів має санаторій "Збруч" – 77 проваджень, й майже всі вони відкриті цьогоріч. На другій позиції – Миргородський хлібокомбінат №1 із 70 боргами, на третій – компанія "Лерс" із 44 активними провадженнями.

Податковий борг компанія може отримати через несплату податків, порушення строків декларування тощо. Відповідно, виконавчі провадження зі стягнення боргу на користь Державної податкової служби – це податковий борг, який пройшов судове стягнення, але не був сплачений боржником добровільно.

Нагадаємо:

62 українські банки отримали 117,63 млрд грн прибутку після сплати податків за девʼять місяців 2024 року , що на 7% більше, ніж торік.