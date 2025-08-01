Налоговый долг в госбюджет за два года вырос на 27 миллиардов гривен

Налоговый долг в сводный бюджет с начала 2023-го года до I полугодия 2025 года вырос на более чем 27 млрд грн.

Об этом сообщает Счетная палата.

При этом более 22,6 млрд грн безнадежного налогового долга за этот период списано, что является значительными потерями для бюджета, говорится в сообщении.

"Счетная палата начала аудит соответствия на тему "Налоговый долг: совершенствование администрирования". Контрольным мероприятием планируется охватить 2023-2024 годы и I полугодие 2025 года. Объекты контроля - центральный аппарат Государственной налоговой службы Украины и девять ее территориальных органов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что результаты контрольного мероприятия позволят объективно оценить состояние администрирования налогового долга и дать рекомендации относительно возможных путей улучшения ситуации.

О необходимости усовершенствования администрирования налогового долга говорится и в Национальной стратегии доходов до 2030 года, отмечает Счетная палата.

Стратегия анализирует прирост налогового долга во время военного положения и выделяет проблемы, которые привели к этой ситуации: отсутствие автоматизации, низкая результативность принудительного списания, устаревшая система документооборота, неосуществление сегментации должников и т. п.

Предыдущее контрольное мероприятие по администрированию налогового долга проводилось в 2017 году и охватывало период 2014 - 2016 годов, отмечает Счетная палата.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине с 670 тыс. в феврале 2022 до 1,29 млн по состоянию на начало мая 2025 увеличилось ФЛП с налоговым долгом. Причем 1,29 млн предпринимателей задолжали государству более 13 млрд грн налогов.

Также сообщалось, что Государственная налоговая служба в январе-ноябре 2024 года открыла 25 225 исполнительных производств из-за налоговых долгов бизнеса. Это на 22% больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 20,6 тыс. производств.

Также ранее сообщалось, что задолженность государства по проигранным решениям судов по делам о назначении и перерасчете пенсий достигла 79,8 млрд грн.