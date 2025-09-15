Податкова розповіла, хто з платників податків має подати звіти до Держстату

До 5 жовтня платники, які підпадають під державне статистичне спостереження, повинні подати звіти до Держстату.

Про це інформує Державна податкова служба.

Це стосується респондентів, які не звітували за минулі періоди (у 2022–2025 роках). Вони мають подати звіти за весь період неподання, зазначила податкова.

"Подання статистичної звітності відновлено з 5 липня 2025 року підприємствами, установами та організаціями", – нагадує ДПС та радить перевірити, чи потрібно звітувати, на сайті держслужби.

На сьогодні звітність подають ФОП, які здійснюють такі види діяльності, як промислове виробництво, пасажирські автомобільні перевезення (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада та вантажні автомобільні перевезення.

Нагадаємо:

Державна податкова служба працює над удосконаленням низки цифрових інструментів, зокрема Електронного кабінету платника податків.

ДПСУ відкрила у регіонах 20 офісів податкових консультантів. Офіси запустили в режимі телемосту. У кожному Офісі працюватиме не менше 6 фахівців. Всього до роботи Офісів залучено майже 1,5 тисячі податківців.

Раніше Державна податкова служба України повідомила, що під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ податківці вперше на практиці використали стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

Також повідомлялося, що Державна податкова служба України удосконалює підходи до оцінки ризиковості платників податків та посилила контроль за виконанням рішень судів.