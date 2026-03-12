Найменше за три роки: У Держстаті показали, як зросла економіка України за рік
12 березня, 19:30
Getty Images
Відповідно до попередньої оцінки за 2025 рік, реальний ВВП України зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком.
Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Зростання реального ВВП України у 2022 році становило -28,8%, у 2023 – 5,5%, а у 2024 – 3,2%.
Галузі, у яких найбільше зросла валова додана вартість, що сприяло зростанню економіки:
- +12,7% – освіта
- +11,6% – будівництво
- +6,6% – державне управління; обов'язкове соціальне страхування;
- +5,8% – діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;
- +5,3% – oхорона здоров'я та надання соціальної допомоги;
- +5,3% – операції з нерухомим майном.
Також ВВП зростав завдяки більшому нагромадженню капіталу та зростанню споживчих витрат домогосподарств та сектору державного управління.
Нагадаємо:
У січні Міністерство економіки оцінювало зростання реального ВВП у 2,2%.
Національний Банк оцінював зростання у 1,9%.