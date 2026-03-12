Найменше за три роки: У Держстаті показали, як зросла економіка України за рік

Відповідно до попередньої оцінки за 2025 рік, реальний ВВП України зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Зростання реального ВВП України у 2022 році становило -28,8%, у 2023 – 5,5%, а у 2024 – 3,2%.

Галузі, у яких найбільше зросла валова додана вартість, що сприяло зростанню економіки:

+12,7% – освіта

+11,6% – будівництво

+6,6% – державне управління; обов'язкове соціальне страхування;

+5,8% – діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;

+5,3% – oхорона здоров'я та надання соціальної допомоги;

+5,3% – операції з нерухомим майном.

Також ВВП зростав завдяки більшому нагромадженню капіталу та зростанню споживчих витрат домогосподарств та сектору державного управління.

Нагадаємо:

У січні Міністерство економіки оцінювало зростання реального ВВП у 2,2%.

Національний Банк оцінював зростання у 1,9%.