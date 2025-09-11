Податкова вдосконалить Електронний кабінет платника податків

Державна податкова служба працює над удосконаленням низки цифрових інструментів, зокрема Електронного кабінету платника податків.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Є запит платників податків на удосконалення цифрових сервісів податкової. Вже працюємо над цим. Зокрема, над удосконаленням Електронного кабінету платника податків", – зазначила вона.

"Електронний кабінет – корисний інструмент. Але зауважень до його функціоналу з боку платників податків чимало. Він не завжди відповідає очікуванням, і про це кажуть користувачі. Заскладний інтерфейс та деякі функції потребують доопрацювання", – пояснила Карнаух.

Нагадаємо:

ДПСУ відкрила у регіонах 20 офісів податкових консультантів. Офіси запустили в режимі телемосту. У кожному Офісі працюватиме не менше 6 фахівців. Всього до роботи Офісів залучено майже 1,5 тисячі податківців.

Раніше Державна податкова служба України повідомила, що під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ податківці вперше на практиці використали стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

Також повідомлялося, що Державна податкова служба України удосконалює підходи до оцінки ризиковості платників податків та посилила контроль за виконанням рішень судів.