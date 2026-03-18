Податківиця отримала підозру: вимагала 2 мільйони від прифронтового підприємства

Сумську податківицю підозрюють у вимаганні 2 мільйонів з прифронтового підприємства

НАБУ і САП підозрюють начальницю одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Сумській області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від представника прифронтового підприємства.

Про це повідомили пресслужби Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними слідства, посадовиця за попередньою змовою з іншими службовцями вимагала 2 млн грн від представника приватного підприємства на прифронтовій території.

За це вона обіцяла успішне проходження перевірки та нестворення штучних перешкод у його господарській діяльності.

Посадовицю затримали після одержання 1,5 млн грн.

Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу. Крім того, слідство встановлює обставини вчинення злочину.

Державна податкова служба запевнила, що всебічно сприятиме роботі правоохоронних органів та надасть всю необхідну інформацію у межах компетенції.

Нагадаємо:

