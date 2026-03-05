У ДПС підозрюють третину ювелірного ринку у приховуванні оборотів

В.о. голови Податкової служби Леся Карнаух на зустрічі з представниками ювелірного ринку

Третина підприємців ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами звітує про такий виторг, який навіть не покриває базові витрати бізнесу.

Про це йдеться на сайті ДПС.

"Попри певний позитив, аналіз ДПС показав, що частина суб'єктів господарювання декларує дуже низькі обороти. Торік третина підприємців звітувала про виторги до 100 тис. грн на місяць. Але на практиці це навіть не покриває базові витрати бізнесу – оплату праці, оренду приміщень, закупівлю товару та податки.

Тому, вочевидь є заниження обсягів реалізації та неповне проведення операцій через РРО/ПРРО", – розповіла в.о. голови Податкової служби Леся Карнаух.

Загалом наразі на ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами працюють понад 2,1 тис. представників бізнесу, із них 95 % – ФОП на спрощеній системі оподаткування.

Офіційна зарплата працівників у галузі – 8000-9000 грн, тобто мінімалка, водночас реальна зарплата, за даними аналізу Державної податкової служби, 2-3 рази вища.

Також Податкова фіксує схеми "дроблення бізнесу" у галузі. Так, наприклад, під час перевірки одного з ювелірних брендів встановлено, що він у своїй роботі використовував 18 ФОП.

Також повідомляється, що торік у сфері торгівлі ювелірними виробами ДПС провела 254 перевірки, виписала штрафів на 91 млн грн. Крім того, податківці виявили 10 випадків використання незадекларованої праці.

