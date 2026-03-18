В Україні на чверть зросли капінвестиції: частка іноземних інвесторів - 0,1%

Обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2025 році порівняно з 2024 роком зріс на 25,2% і становив 669,3 млрд грн.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій торік залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 71,2% загального обсягу.

Частка держбюджету становила 7%, коштів місцевих бюджетів – 6,4%, коштів населення на будівництво житла – 5,7%, банківського та іншого позикового фінансування – 5,1%, коштів іноземних інвесторів - лише 0,1%.

Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в промисловість - 38,7% від загальної суми інвестицій (259,1 млрд грн); транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність - 10,8% (72,3 млрд грн).

Капітальні інвестиції в Україні у 2024 році зросли на 35% – до 534,4 млрд грн.