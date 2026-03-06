Нове житло в Україні: які регіони лідирували у 2025 році

В Україні обсяги введеного в експлуатацію нового житла за підсумками 2025 року зменшилися на 2,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 9,55 млн кв. м.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

За підсумками 2025 року найбільше житла введено в Київській області – 1,99 млн кв. м (22,5 тис. квартир), що на 2,3% більше за показник попереднього року.

Далі йде:

Львівська область – 1,67 млн кв. м (12,5 тис. квартир, +0,4%),

Одеська – 799,6 тис. кв. м (12,9 тис. квартир, +37,5%),

Івано-Франківська – 594,7 тис. кв. м (6,8 тис. квартир, -8,7%),

Вінницька – 520,9 тис. кв. м (7,1 тис. квартир, -4,7%),

Закарпатська – 496,8 тис. кв. м (5,5 тис. квартир, +2,6%).

У Києві торік в експлуатацію введено 1,19 млн кв. м житла (-15,6%), або 18,3 тис. квартир.

За даними Держстату, найбільше зростання обсягів введення житла у 2025 році крім Одеської області зафіксовано також у Миколаївській – на 51,6% відносно 2024 року, до 51 тис. кв. м (556 квартир), Харківській – "плюс" 41,7%, до 247,7 тис. кв. м (3,1 тис. квартир)

Загалом за минулий рік в експлуатацію введено 117,5 тис. квартир, що на 0,7% більше ніж 2024 року.

Нагадаємо:

За підсумками 2024 року введення в експлуатацію житла в Україні зросло на 21,1% порівняно з 2023 роком – до 9,76 млн кв. м.