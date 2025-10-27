Податкова повідомляє про зміни у валютному нагляді

Державна податкова служба спільно з Національним банком України впроваджують оновлений підхід до формування запитів, які надсилаються банківським установам.

Про це інформує Державна податкова служба.

"Державна податкова служба спільно з Національним банком України впроваджують оновлений підхід до формування запитів, які надсилаються банківським установам у разі порушення суб'єктами господарювання встановлених граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями", – говориться у повідомленні.

"Структура запитів враховує вимоги щодо збереження банківської таємниці. Це забезпечує належний рівень правової визначеності та ефективну комунікацію між контролюючими органами та фінансовими установами", – пояснюють податківці.

"Особливу увагу приділено тому, щоб банки надавали повні, точні та своєчасні відповіді на запити. Такий підхід покращить аналітичну роботу, підвищить прозорість фінансових операцій і зміцнить довіру до фінансової системи України", – зазначено у повідомленні.

"Спільна робота ДПС і НБУ спрямована на підвищення ефективності валютного нагляду, прозорості фінансових операцій і запобігання незаконному виведенню валютних коштів з України", – додають у ДПС.

