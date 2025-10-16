Податкова розповіла, що найчастіше декларують українці

Цього року українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину.

Про це розповіла в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Іноземних доходів з початку року задекларовано 36 млрд грн, доходів від успадкування чи дарування майна – 15,9 млрд гривень", – повідомила вона у Facebook.

Також найбільші суми громадяни декларували від:

- продажу об'єктів рухомого чи нерухомого майна – 7,5 млрд грн,

- інвестиційних доходів – 6,1 млрд грн,

- інших оподатковуваних доходів – 4,8 млрд грн,

- доходів від здавання майна в оренду – 3,7 млрд гривень.

За 9 місяців громадяни подали понад 226 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

"Рекордну суму – понад 2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначено до сплати мешканцем Києва", – додала Карнаух.

"Щорічне збільшення кількості українців свідчить про зростання культури прозорого декларування. Бо йдеться насамперед не просто про чергову обовʼязкову процедуру, а про відповідальність та довіру", – підкреслила голова податкової.

Нагадаємо:

Податкова у вересні оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. У 2025 році заплановано 4908 перевірок, що на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка.

Після запровадження мораторію лише за серпень кількість фактичних перевірок Державною податковою службою скоротилась майже на третину із збереженням якості їх результативності, повідомила в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

У серпні загальна сума виторгів, проведених через РРО/ПРРО, склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн або на 28,4% більше, ніж у січні цього року.

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило зміни до порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Національне агентство з питань запобігання корупції у вересні 2025 року завершило 75 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення були виявлені у кожній з перевірених у вересні декларацій.

Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25 матеріалів на понад 109 млн грн, за рішенням суду активи можуть бути стягнені на користь держави.