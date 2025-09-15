Виторги через касові апарати зросли майже на третину

У серпні загальна сума виторгів, проведених через РРО/ПРРО, склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн або на 28,4% більше, ніж у січні цього року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що помітно зросли й середньодобові показники: з 12,7 млрд грн у січні до 16,3 млрд грн у серпні, що підтверджує стабільне нарощування обсягів прозорих виторгів.

За даними податкової, значну динаміку зафіксовано за кількістю розрахункових документів:

- у серпні створено 919,5 млн чеків, що на 137,1 млн шт., або 17,5% більше, ніж у січні (782,4 млн шт.);

- у середньому бізнес щодня формував близько 29,7 млн чеків проти 25,2 млн на початку року.

Нагадаємо:

В Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла 35% – з 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.

У липні загальна сума виторгів, проведених через РРО/ПРРО, склала 488,4 млрд грн. Це на 23,1 млрд грн або на 5% перевищило показник червня.