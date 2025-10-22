Обсяги контрольованих операцій зросли на третину – податкова

На початок жовтня платники податків направили до ДПС 2 797 звітів про контрольовані операції за 2024 рік. Це на 11 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Задекларована сума – 3,3 трлн грн. Вона на 32 % перевищила показник попереднього звітного року.

Найбільше контрольованих операцій здійснювалося з нерезидентами, які зареєстровані в:

- Австрії – 18 %;

- Швейцарії – 17 %;

- Франції – 11 %;

- Нідерландах – 10 %;

- США – 6 %;

- Німеччині та Кіпрі – по 5 %.

За видами операцій переважають:

- з товарами – 49 % (у т. ч. з сировинними товарами – 19 %);

- банківські послуги – 28 %;

- фінансові послуги – 11 %;

- послуги – 7 %;

- операції з цінними паперами – 4 %;

- інші – 1 %.

"Для перевірки відповідності принципу "витягнутої руки" бізнес найчастіше застосовує метод порівняльної неконтрольованої ціни – 62%, а також метод чистого прибутку – 35% та метод ціни перепродажу/витрати плюс/розподілення прибутку – 3%", – додала вона.

Крім того, 1 754 платники податків подали повідомлення про участь у міжнародних групах компаній.

Найбільше материнських компаній зареєстровано на Кіпрі (20 %), у США (12 %), Німеччині (10 %), Франції (5 %) та Швейцарії (4 %), говориться у повідомленні.

Платники також скористалися правом на самостійне коригування цін контрольованих операцій та сум податкових зобовʼязань.

Вони подали додатки ТЦ до декларації з податку на прибуток підприємств за 2024 рік на 2,7 млрд грн. Це 60 % усіх коригувань, проведених у 2025 році.

