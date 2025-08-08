"Нафтогаз" відзвітував, скільки податків сплатив за півроку
Getty Images
За перше півріччя 2025 року підприємства Групи Нафтогаз сплатили до бюджетів усіх рівнів 44,4 млрд грн податків.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Зазначається, що ця сума – майже 7% від усіх податкових надходжень до бюджету країни.
"Із цієї суми 40,7 млрд грн надійшло до державного бюджету, ще 3,7 млрд грн — до місцевих бюджетів", – повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Нагадаємо:
