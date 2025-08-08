Українська правда
"Нафтогаз" відзвітував, скільки податків сплатив за півроку

Альона Кириченко — 8 серпня, 12:30
За перше півріччя 2025 року підприємства Групи Нафтогаз сплатили до бюджетів усіх рівнів 44,4 млрд грн податків.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що ця сумамайже 7% від усіх податкових надходжень до бюджету країни.

"Із цієї суми 40,7 млрд грн надійшло до державного бюджету, ще 3,7 млрд грн — до місцевих бюджетів", – повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" перерахував до державного бюджету 10,4 млрд грн дивідендів за 2024 рік і податку на прибуток.

