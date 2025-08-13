Полмиллиарда евро на закупки газа: "Нафтогаз" и ЕБРР подписали соглашение

Группа Нафтогаз и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение на возобновляемый кредит в размере 500 млн евро для закупок газа.

Об этом в Facebook написал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Это самый большой проект, который ЕБРР когда-либо подписывал в Украине и один из крупнейших в истории банка в целом. Впервые кредит предоставляется под гарантии ЕС и не потребует государственной гарантии Украины", - говорится в сообщении.

"Историческое подписание я совершил буквально в дороге. Возвращаясь из командировки по подготовке к отопительному сезону, которую провели совместно с местными властями Кривого Рога", - отметил Корецкий.

"Энергетическая безопасность сегодня и энергонезависимость в будущем - наш стратегический приоритет", - добавил он.

Председатель правления поблагодарил НАК команду "Нафтогаз Украины", правительство Украины - за усилия, направленные на усиление возможностей Нафтогаза, а ЕБРР - за доверие и поддержку.

"Спасибо за командную работу! Совместными усилиями мы достигли этого результата! Это четкий сигнал, что наши партнеры понимают масштаб угроз, которые создает Россия", - добавил он.

Напомним:

Ранее сообщалось, что группа "Нафтогаз" заключила кредитное соглашение с государственным "Укргазбанком" на сумму 4,7 миллиарда гривен для закупок газа.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2025 года предприятия Группы Нафтогаз уплатили в бюджеты всех уровней 44,4 млрд грн налогов.