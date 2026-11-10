Після ударів по дата-центрах росіяни резервують потужності за кордоном

Російські компанії почали резервувати потужності в закордонних центрах обробки даних після ударів дронів по російським дата-центрам.

Про це пише The Moscow Times.

У російських компаній значно зріс попит на закордонні потужності в центрах обробки даних (ЦОДах) після того, як у жовтні під атаки дронів потрапили великі дата-центри на території країни.

Зокрема, про це виданню "Коммерсант" розповів віце-президент з хмарних сервісів ITGlobal.com Євгеній Свідерський. За його словами, бізнес цікавиться, зокрема, майданчиками в Казахстані.

У низки російських компаній "процес міграції" вже розпочався, підтверджують інші джерела.

"Аварії в ЦОДах" перестали бути гіпотетичним ризиком, пояснили у компаніях. Вони "переглядають підхід до організації безперервності бізнесу" і шукають резервні майданчики, які не залежить від мережевої та енергетичної інфраструктури основного ЦОДа.

У жовтні цілями ЗСУ ставали ЦОДи російського "Яндекса" та інших компаній, нагадує The Moscow Times. Під атаки потрапили важливі центрів у шести регіонах європейської частини Росії: у Володимирській, Калузькій, Ленінградській, Нижньогородській, Рязанській і Саратовській областях.

Наразі у "Яндексі" запевнили, що після атак на дата-центри інженери змогли повернути доступ до 97,16% клієнтських даних у Yandex Cloud. Ще 2,84% відновити неможливо через критичні пошкодження обладнання та відсутність у клієнтів бекапів на платформі.

Раніше резервне копіювання потрібно було активувати самостійно. Тепер при створенні нових віртуальних машин воно включене за замовчуванням, зазначили у компанії.

"Яндекс" розподіляє обчислювальні ресурси на нових локаціях у різних регіонах Росії, говориться на сайті компанії.

Нагадаємо:

У жовтні дрони атакували Сасово російської Рязанської області, після чого спалахнула пожежа на території заводу "Саста", де розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ".

У пресслужбі "Яндекса" повідомили, що дата-центр у Сасово Рязанської області РФ повністю зупинив роботу після дронової атаки вранці.

9 жовтня Російська компанія "Яндекс" повідомила про нову атаку на дата-центр, цього разу — у Калузі.

11 жовтня російська компанія повідомила про припинення роботи дата-центру в російському Володимирі через атаку дронів.

Правитель РФ Владімір Путіни підписав указ, який забов'язує російських власників недержавних дата-центрів зарезервувати 10% своїх потужностей для забезпечення безперебійної роботи ІТ-інфраструктури Росії.