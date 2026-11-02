Путін зобовʼязав приватні дата-центри виділити потужності для держави

Згідно з указом, підписаним правителем РФ Владіміром Путіним у понеділок, російські власники недержавних дата-центрів будуть зобов'язані зарезервувати 10% своїх потужностей для забезпечення безперебійної роботи ІТ-інфраструктури Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Путін доручив російському Міністерству цифрового розвитку провести інвентаризацію наявних потужностей та площ у приватних центрах обробки даних по всій РФ.

Спеціальна урядова комісія, яка буде створена відповідно до цього указу, матиме повноваження вимагати звільнення зарезервованих потужностей, а оператори будуть зобов'язані надати доступ протягом 24 годин після прийняття такого рішення.

Указ також дозволяє тимчасово використовувати центри обробки даних, розташовані за кордоном, за умови отримання дозволу від ФСБ.

Останніми тижнями російські центри обробки даних стали мішенями атак українських дронів: у жовтні були вражені об'єкти, що експлуатуються компаніями "Яндекс" та "Сбербанк".

Нагадаємо:

У жовтні дрони атакували Сасово російської Рязанської області, після чого спалахнула пожежа на території заводу "Саста", де розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ".

У пресслужбі "Яндекса" повідомили, що дата-центр у Сасово Рязанської області РФ повністю зупинив роботу після дронової атаки вранці.

9 жовтня Російська компанія "Яндекс" повідомила про нову атаку на дата-центр, цього разу — у Калузі.

11 жовтня російська компанія повідомила про припинення роботи дата-центру в російському Володимирі через атаку дронів.