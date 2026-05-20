БЕБ викрило оптовика на ухиленні від сплати 15 мільйонів гривень ПДВ

Бюро економічної безпеки завершило розслідування у справі про ухилення від сплати податків: продавець побутових електротоварів відшкодував до держбюджету понад 15 мільйонів гривень ПДВ.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Підприємство, що спеціалізується на оптовій торгівлі побутовими електротоварами, відшкодувало до державного бюджету понад 15 мільйонів гривень податку на додану вартість, говориться у повідомленні.

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків.

Встановлено, що директорка компанії-імпортера приховала частину доходів підприємства, щоб не платити податки до бюджету.

Вона навмисно не показала в документах продаж товару іншій компанії на 90 мільйонів гривень, із яких 15 мільйонів – це ПДВ, який потрібно було сплатити державі. У податковій декларації не було вказано реальний обсяг продажів.

На підставі зібраних доказів детективи повідомили директорці компанії про підозру в умисному ухиленні від сплати податків.

Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало несплачені податки. Кошти вже надійшли до бюджету, повідомляє БЕБ.

Нагадаємо:

На Закарпатті розслідують ухилення від сплати податків у одному із найбільших медцентрів пластичної хірургії, оборот якого перевищує 500 мільйонів гривень: у організації схеми мінімізації підозрюють посадовців.

Бюро економічної безпеки та Національна поліція провели обшуки в мережі магазинів секонд-хенду і викрили масштабну схему дроблення бізнесу та ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.

У рамках спецоперації Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинило діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та продажу вейпів.

Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів.