Після демонтажа – нова стіна: киянам не відкривають доступ до набережної біля елітного ЖК

Незважаючи на те, що Верховний суд України зобов’язав управляючу компанію ЖК забезпечити вільний доступ киян до набережної на Дарниці, наразі доступ залишається закритим.

Про це повідомляють активісти та правозахисники.

Так, директор департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов повідомив про початок демонтажу стіни, що перешкоджає доступ до набеоежної.

"Звільняємо доступ до Дніпра та берегової лінії в Дарницькому районі

Багато тітушок, охоронців. Вже приїхала поліція", – написав він у Facebook..

Проте, згодом активіст та правозахисник Олег Симороз повідомив, що тепер стіну відбудовують.

"Сьогодні стару намагалися демонтувати, але вже за пару годин розпочалися роботи з відновлення", – написав він у Facebook.

"В Дарницькому районі столиці на набережній біля ЖК "River Stone" тітушня зводить нову стіну, яка обмежує вільний доступ громадян", – говориться у повідомленні.

За його словами, поліція поїхала з місця.

"Поліція Києва вивчила документи, підтвердила законність процедури демонтажних робіт Комунальне підприємство "Київблагоустрій" та повідомила про свою допомогу у забезпеченні громадського порядку", – зазначає Буділов.

"Частину огорожі вже демонтовано, незабаром продовжимо", – пообіцяв директор департаменту територіального контролю.

Відомо, що Київська міська прокуратура звернулась до Київської міської ради щодо необхідності виконання судового рішення, яким Верховний Суд припинив володіння приватного товариства гідротехнічними спорудами на вул. Дніпровська набережна 14.

Нагадаємо:

Прокуратура відстояла у суді право усіх киян вільно користуватися набережною Дніпра, яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу. Йдеться про набережну неподалік житлового комплексу на вул. Дніпровській набережній, 14, що у Дарницькому районі столиці.

Гідротехнічні споруди виконують функції захисту від розмиву. Приватне товариство у 2020 році зареєструвало на них право приватної власності. Разом із тим, берегоукріплення розташовані на комунальній земельній ділянці водного фонду.

Верховний Суд погодився, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстровано ні за ким.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Бережок" повернути Київраді земельну ділянку на березі річки Десенка у Деснянському районі Києва та знести самочинно збудовані будинки для відпочинку.

Господарський суд Києва відмовив у позові прокуратури, яка намагалася відібрати у ТОВ "Хатинка" на користь Київради столичну землю на проспекті Берестейський у Святошинському районі, а також приміщення на ній.