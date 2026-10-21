Пишний прокоментував обшуки від НАБУ

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що під час обшуків детективи НАБУ не виявили нічого, що могло б свідчити про правопорушення з його боку або службовців НБУ.

Про це він написав у Facebook.

За словами Пишного, відповідно до судової ухвали, кримінальне провадження, у межах якого проводили обшуки, не стосується ані діяльності Національного банку, ані його службової діяльності на посаді голови.

"Слідство шукало докази у справі, пов'язаній з іншими обставинами та особами", - зазначив він.

Пишний заявив, що підтримує незалежність НАБУ та САП і готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону. Водночас він наголосив на необхідності збереження незалежності самого Нацбанку.

"Незалежність державних інституцій передбачає не лише свободу від зовнішнього впливу, а й взаємну повагу, відповідальність та неухильне дотримання закону", – написав голова НБУ.

Він також повідомив, що продовжує виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зранку 21 жовтня проводили обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного.