За 9 місяців банки збільшили видачу готівки: НБУ пояснив причини

За дев'ять місяців видача готівки з кас банків збільшилися на 8,4%, у тому числі – через бажання українців запастися готівкою на тлі посилення інтенсивності російських ударів по містах України.

Про це повідомляє Національний банк України.

Обсяги касових оборотів банків за дев'ять місяців 2026 року збільшилися.

"Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за січень – вересень цього року становив 2 413,3 млрд грн. Це на 9,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року", – говориться у повідомленні.

Видача готівки з кас банків за цей період зросла на 8,4% та становила 2 463,4 млрд грн.

НБУ пояснює збільшення обсягів надходжень готівки до кас банків підвищенням заробітних плат та пенсій (у I кварталі 2026 року) та "фінансуванням державою соціальних виплат у повному обсязі, так і за рахунок витрат населення для підготовки до осінньо-зимового періоду".

Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків вплинули ризики, пов'язані зі сповільненням економічної активності на тлі погіршення безпекової ситуації.

Ідеться про посилення інтенсивності повітряних ударів, продовження руйнування об'єктів цивільної, критичної, логістичної інфраструктури та житлового сектору. Це створює передумови для посилення попиту громадян на готівку та їхньої схильності зберігати частину коштів у готівковій формі, пояснив регулятор.

Традиційно за дев'ять місяців 2026 року найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для операцій клієнтів із використанням платіжних карток – 85,6% від загального обсягу видатків.

А також – для придбання іноземної валюти в клієнтів – 4,8% і підкріплення операторів поштового зв'язку – 3,2%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків, як і раніше, були торговельна виручка (31,7% від загального обсягу надходжень), операції клієнтів із використанням платіжних карток (28,9%), надходження від продажу іноземної валюти (14,9%) і виручка від усіх видів послуг (11,9%).

Нагадаємо:

Національний банк України у жовтні 2026 року продав на валютному ринку майже $6 млрд, встановивши історичний місячний рекорд валютних інтервенцій.

Також повідомлялося, що наступного року НБУ може переказати до бюджету 70 млрд грн прибутку, але показники прибутку за 2026 рік залежать від фактичного стану української економіки.