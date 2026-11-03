Eva отримала дозвіл на власний платіжний сервіс

Національний банк включив компанію "Євапей" до Реєстру платіжної інфраструктури зі статусом платіжної установи.

Про це повідомила пресслужба компанії для "Інтерфакс-Україна".

30 жовтня 2026 року ТОВ "ЄВАПЕЙ" пройшло авторизацію в Національному банку України для надання фінансових платіжних послуг. Компанію включили до Реєстру платіжної інфраструктури зі статусом платіжної установи.

У компанії пояснили, що авторизація дає "Євапей" право надавати послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та здійснювати еквайринг платіжних інструментів.

"Стратегія компанії передбачає створення платіжної інфраструктури для електронної комерції та розвиток власного платіжного сервісу як конкурентоспроможного продукту на українському ринку", – додали в Eva.

За даними YouControl, ТОВ "ЄВАПЕЙ" зареєстровано у жовтні 2023 році. Кінцевими бенефіціарами з рівними долями є Аліна Кіптик та Руслан Шостак. Статутний капітал компанії становить майже 5,5 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Національний банк України планує надати можливість небанківським установам отримувати ліцензію на здійснення валютних операцій.