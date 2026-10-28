Проєкт Держбюджету-2027 пройшов перше читання: які основні показники

Верховна Рада ухвалила у першрму читанні проєкт Держбюджету-2027: власні надходження оцінюють у 3,2 трлн, водночас понад 131 млрд грн запланованих доходів розраховано за умови ухвалення законодавчих змін щодо підвищення ставки ПДВ та акцизу на пальне.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Розрахунки документа базуються на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 1,3% та підсумковою інфляцією 8% на кінець року.

Власні надходження бюджету оцінюють у 3,2 трлн грн, що на 265,9 млрд грн більше проти показників 2026 року.

Основне прирощення забезпечать надходження від ПДВ (+167,2 млрд грн), ПДФО (+106 млрд грн) та акцизних зборів (+48,7 млрд грн).

Водночас понад 131 млрд грн запланованих доходів розраховано за умови ухвалення законодавчих змін щодо підвищення ставки ПДВ на 1 в.п. та акцизу на пальне на 4 в.п.

Ще 52,5 млрд грн передбачено за умови пролонгації 50% податку на прибуток банків та ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ, а близько 12 млрд грн - за рахунок зміни оподаткування міжнародних посилок.

Для покриття фінпотреб уряд планує залучити 544,4 млрд грн через випуск ОВДП, що перевищує торішній план на 125 млрд грн.

Загальна потреба у зовнішній допомозі для виконання обов'язкових видатків становить $52,6 млрд, із яких міжнародні партнери наразі підтвердили $20 млрд, а ще $32,6 млрд залишаються непокритими, зазнечено у повідомленні.

Основним напрямом державних видатків залишається сектор оборони та безпеки, на який спрямують 4,89 трлн грн, що становить близько 66,8% усіх видатків і майже на 12% перевищує рівень 2026 року.

Зокрема, 1,73 трлн грн або 35,7% цієї суми становлять ресурси від європейських партнерів на озброєння та техніку, які обліковуватимуться у спеціальному фонді із можливістю надходження в натуральному вигляді.

Серед цивільних видатків пропонується спрямувати кошти на соцзахист (540,3 млрд грн, зростання на 72,6 млрд грн), обслуговування боргових зобов'язань (474,1 млрд грн, скорочення на 39,1 млрд грн), освіту (328,5 млрд грн, +50,8 млрд грн) та медичну галузь (292,5 млрд грн, +35 млрд грн).

На підтримку регіонів та енергетичну інфраструктуру передбачено 133,6 млрд грн, включно з 60 млрд грн на регіональні плани стійкості, 30,4 млрд грн дотацій постраждалим громадам і 18,2 млрд грн компенсації різниці в тарифах.

Як повідомляє Міністерство фінансів України, основні показники проєкту, поданого урядом до першого читання:

▪️ 5 трлн 648 млрд грн — доходи бюджету (+452,1 млрд грн, або на 8,7% до 2026 року).

▪️ 7 трлн 272 млрд грн — видатки бюджету (+864,9 млрд грн, або на 13,5% до 2026 року).

▪️ 4 трлн 885 млрд грн — на безпеку і оборону. Це 43,8% прогнозного ВВП та на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

▪️ 540,3 млрд грн — на соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики, що на 72,6 млрд грн більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

"Парламент також ухвалив Бюджетні висновки, які визначають напрями доопрацювання документа. Уряд опрацює їх, узгодить оновлений проєкт із міжнародними партнерами та подасть його до Верховної Ради для розгляду в другому читанні", – говориться у повідомленні міністерства.

Під час доопрацювання проєкту ключовими завданнями залишаються збалансованість бюджетних показників, обґрунтованість змін, пріоритетність оборонних видатків і належне фінансування соціальних зобов'язань держави, зазначили у відомстві.

Уряд продовжує активні перемовини з міжнародними партнерами щодо джерел фінансування бюджету.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада України ухвалила за основу пропозиції та висновки до Державного бюджету на 2027 рік – перший етап ухвалення бюджету.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув 5236 поправок народних депутатів до проєкту Держбюджету на 2027 рік і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у першому читанні.

Верховна Рада впродовж двох днів ухвалила низку законопроєктів, до яких була прив'язана фінансова допомога у розмірі 4,26 млрд євро від ЄС.

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила зміни до Бюджетного кодексу – кошти від оформлення експорту зброї та товарів подвійного призначення буде спрямовано у спецфонд Міноборони.

Народні депутати подали 5236 поправок до проєкту держбюджету на 2027 рік, що найбільше щонайменше за 24 роки, однак дві третини з них голова бюджетного комітету Роксолана Підласа називає "законодавчим спамом".