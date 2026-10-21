Пільгові кредити на житло: Рада доручила уряду знайти додаткові кошти

Парламент доручив уряду вивчити можливість збільшення коштів на житлове пільгове кредитування та створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Комітет конкретизував, що залишки коштів обласних бюджетів Донецької та Луганської областей та місцевих бюджетів тимчасово окупованих територій, які уряд запропонував підняти на центральний рівень на спеціальний рахунок Міністерства розвитку громад та територій.

Ці кошти будуть використовуватися на житло внутрішньо переміщених осіб, їх можна також спрямовувати на придбання готових житлових будинків, облаштування існуючих будівель під житло, створення соціального орендованого житла та житлове пільгове кредитування.

"При придбанні житла для внутрішньо переміщених осіб перевага має надаватися учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни", – зазначила Підласа.

Комітет визначив, що Міністерство розвитку громад та територій щокварталу має оприлюднювати інформацію про використані кошти, підготовлені об'єкти та кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали житло.

Нагадаємо:

Україна отримала 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії: ці кошти спрямують на майже дві тисячі сертифікатів за програмою "єВідновлення".

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Кабмін ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка передбачає продовження державної підтримки внутрішньо переміщених осіб та уточнює окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання.

Раніше перші родини завершили будівництво приватних будинків на власній земельній ділянці в межах державної програми компенсацій за зруйноване житло єВідновлення та готують об'єкти до прийняття в експлуатацію.

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